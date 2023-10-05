في هذا اليوم.. موعد التوقيت الشتوي 2023 في مصر

ما زال موعد التوقيت الشتوي 2023 يسجل علامة استفهام لدى قطاع عريض من المواطنين فالبعض ربط بينها وبين بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 الأحد الماضي وأنها تبدأ من دخول المدارس.

موعد التوقيت الشتوي 2023

ووفق مجلس الوزراء، فإنّ موعد التوقيت الشتوي 2023 سيبدأ العمل به في آخر خميس من أكتوبر الجاري، لينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر ويبدأ تطبيق مواعيد جديدة لغلق للمحلات والمتاجر والورش والمولات التجارية.

مواعيد الغلق الشتوية 2023

وجاء مواعيد الإغلاق الشتوية في مصر على هذا النحو:

- البداية من الروش والأعمال الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية، فإنها تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء، ما عدا الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.

- وفي المحال التجارية والمولات تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق 10 مساءً، وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد تٌغلق المحلات في تمام الساعة 11 مساء.

- أما المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح أبوابها من الساعة 5 صباحًا وتُغلق 12 منتصف الليل.

- وبالنسبة للدليفري، فتوصيل الطلبات للمنازل يكون متاحا لمدة 24 ساعة.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي

بحسب المتبع في السنة الماضية فإن موعد انتهاء التوقيت الشتوي يكون في أبريل 2024 حيث التحول للتوقيت الصيفي فورا ليجرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.