انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي الثالث للتمور في الوادي الجديد اليوم

استعدت محافظة الوادي الجديد لإطلاق الملتقى التسويقي للتمور الثالث، اليوم السبت، وذلك على مدار يومين في مدينة الخارجة، بحضور محافظي أسيوط ومطروح، وعدد من المحافظين السابقين لمحافظة الوادي الجديد، وإيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

100 عارض في ملتقي تسويق التمور

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة الوادي الجديد تستعد للملتقى التسويقي الثالث للتمور وذلك لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، حيث يضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها واصحاب الحرف اليدوية والزراعية، بمشاركة أكثر من 100 عارض بالمهرجان من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية مثل اليمن.

ندوات علمية في الملتقي التسويقي

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن الملتقى التسويقي للتمور يضم ندوات علمية عن الوضع الراهن لآفات التمور في المحافظة، ورصد واستكشاف علم المستقبل في الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على أمراض نخيل البلح، والحد من التغييرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية في تغذية الحيوان.

كما ينظم ملتقى التسويقي للتمور مسابقة لاختيار ملكة جمال التمور لعام 2023، لاختيار الأطفال من سن 6 حتى 12 عاماً.