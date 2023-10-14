هطول أمطار غزيرة على بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة بورسعيد صباح اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة مع طقس معتدل الحرارة، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار بنسبة 25% على مدار اليوم.

درجات الحرارة في بورسعيد اليوم

وبلغت درجة الحرارة في ساعات الصباح الأولى 20 مئوية، ومن المنتظر وصولها إلى 28 درجة مئوية، بينما سجلت الرطوبة 69%، وتتراوح شدة الرياح من 7 الى 11 كيلومترا في الساعة.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتقلبات طقس بورسعيد، وانتشرت سيارات الفاكيوم لسحب مياه الأمطار بمختلف أحياء بورسعيد، كما انتشر عمال النظافة وتسليك وتطهير بالوعات الأمطار، للتأكد من تسليكها لمواجهة الأمطار الغزيرة.

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار

وقال دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، إن سيارات سحب مياه الأمطار والفاكيوم انتشرت في شوارع الحي قبل الأمطار بعد تنبؤات احتمال سقوط أمطار اليوم وغدا، وذلك لأن غرفة عمليات الحي على تواصل مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد، وبدورها يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تقلبات الطقس.

حركة الأسواق التجارية

وأثرت الأمطار الغزيرة على حركة الأسواق التجارية اليوم في بورسعيد، حيث خلت الأسواق من الزائرين، وحرص المارة في الشوارع على الانتظار أسفل العمارات حتى توقف الأمطار.

استمرار الصيد بميناء بورسعيد

بينما أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار حركة الصيد، مؤكدا أن ميناء الصيد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، يتابع على مدار الساعة حالة طقس بورسعيد.