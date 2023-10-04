الأمطار الغزيرة تحول صحاري الجنوب الليبي لبحيرات وتهدم 4 منازل.. (فيديو)

تحولت الكثير من المناطق الصحراوية في الجنوب الليبي إلى شلالات وبحيرات بفعل غزارة الأمطار وتدفق السيول.

صحراء قاحلة تحولت لبحيرة

وأصبحت صحراء أوباري القاحلة في جنوب غرب بحيرة واسعة يلهو الأطفال فيها، وتجمّعت على شكل شلالات في منطقة الهروج، التي تضم أكبر مجموعة للجبال البركانية في شمال إفريقيا.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، أن هذا يأتي بسبب استمرار هطول الأمطار منذ السبت الماضي حتى مساء الإثنين، على عدة مدن بجنوب غرب ليبيا، بنسبة تصل لغزيرة.

وقوع أضرار بحي المشروع في المدينة نتيجة الأمطار

ورصد المجلس المحلي للشباب في بلدية أوباري تكون بحيرة ضخمة في أحد الأودية القاحلة قرب المدينة بينما أعلنت بلدية أوباري وقوع أضرار بحي المشروع في المدينة جراء الأمطار التي تسببت في انهيار 4 منازل، ويجري حصر الأسر المتضررة بالتعاون مع فريق جمعية الهلال الأحمر وذلك لتقديم المساعدة لهم.

وتسببت الأمطار في الهروج، في امتلاء فتحات البراكين الخامدة منذ آلاف السنين وصارت الجيوب والحفر الوعائية بها إلى خزانات مياه طبيعية، كما أصبحت الجروف شلالات للمياه.