مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 35 رحلة طيران سياحية، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول وإجراءات تفتيشية على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران

وقال إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 35 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 7 آلاف سائح من دول أوروبا، وذلك ضمن 138 رحلة طيران سياحية من المقرر وصولها الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأضاف «شكري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال السياح من 8 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا، لافتا إلى تدفق السياح على شواطئ مرسى علم، خاصة منطقة أمارينا، والتي شهدت افتتاح منتجعات سياحية جديدة.