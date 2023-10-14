آلاف السياح يشاركون بمهرجان الفوم على شواطئ مرسى علم (صور)

جذب مهرجان الفوم على الشواطئ المفتوحة بمرسى علم، آلاف السياح من كل الجنسيات للمشاركة في فعاليات المهرجان، وما ساعد على رواجه، هو اعتدال درجة الحرارة، لتشهد المدينة أجواء خريفية بنكهة الصيف.

الصيف رجع تاني في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي، منظم فعاليات مهرجان الفوم، إلى توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة حوالي 12 جنسية حول العالم للمشاركة في مهرجان الفوم تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة في فصل الخريف.

مهرجان الفوم على شواطئ مرسى علم

وأضاف عثمان، في تصريحات لـ«الوطن» أن فنادق مرسى علم، تحرص دائما على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين الأجانب، لافتا إلى تنظيم مهرجانات بصفة أسبوعية على الشواطئ، منها مهرجان الفوم ومهرجان الفواكه ومهرجانات متنوعة بهدف الترويج السياحي.

تدفق السياح إلى مرسى علم

وأكد على تدفق وصول السياح الأجانب من جنسيات مختلفة إلى فنادق مرسي علم حيث يستقبل مطار مرسي الدولي 138‪ رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم، تقل 28 ألف سائح من جنسيات مختلفة، يتصدرهم السائح الألماني والتشيكي والإيطالي والبولندي والبلجيكي والهولندي.