تفاصيل المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع.. «السكر» بـ28 جنيهًا

انطلقت المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار، اليوم السبت، بالتعاون مع التجار والغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في ظل حرص الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطنين، والوقوف بجانب المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتتراوح نسبة التخفيض على المواد الغذائية ما بين 15 إلى 25% على 7 سلع أساسية، وهي «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس».

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

وتستهدف المبادرة التسهيل على المواطنين للوصول لأماكن بيع السلع بسعر مخفض، لذلك فإن المبادرة تشمل جميع أنحاء الجمهورية ولا تقتصر على العاصمة فقط، إذ تطبق في المحلات والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 25% وفق ما صرح به يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار السلع ضمن المبادرة

وأضاف «كاسب»، أن التخفيض على أسعار الألبان والجبن يقدر بنحو 20%، كما أن التخفيض على سعر السكر يقدر بنحو 7 جنيهات ليسجل سعر السكر نحو 28 جنيهًا للكيلو، بينما من المقرر أن يتم بيع سعر الزيت بعد التخفيض بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 38 جنيهًا للتر.