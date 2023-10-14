تصريحات دونالد ترامب تثير حفيظة مسؤولين بالولايات المتحدة وإسرائيل

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تصريحات وصفت بالانتقادات اللاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم، وقال في حديثه مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن إسرائيل لم تكن مستعدة، كما انتقد المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين لفشلهم في توقع هجوم المقاومة الفلسطينية ومنعه.

تصريحات دونالد ترامب

وأثارت تصريحات دونالد ترامب، حفيظة مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل على حد سواء، ليتراجع عن تصريحاته الساخرة، وأصدر بيانا آخر، حاول من خلاله حد الضرر الذي يمكن أن يتعرض له في الانتخابات المقبلة، جراء تعليقاته الساخرة من إسرائيل، قال فيه إنه «لا صديق أو حليف أفضل منه لإسرائيل»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف ترامب: «تحت قيادتي وقفت الولايات المتحدة في تضامن كامل مع إسرائيل، ونتيجة لذلك أصبحت إسرائيل آمنة، وكانت أمريكا آمنة، وللمرة الأولى منذ عقود قطعنا خطوات تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط»، مؤكدا أنه مع عودته لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون إسرائيل آمنة مرة أخرى.

الموقف الأمريكي من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه طلب من الكونجرس اتخاذ تدابير لمساعدة إسرائيل، مؤكدا أنه اتصل ببنيامين نتنياهو وأبلغه بتضامن أمريكا مع إسرائيل ووقوفها معها بشكل واضح.

أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فقد وصل إلى إسرائيل لإعلان تضامن أمريكا معها، مؤكدا استعداد الجيش الأمريكي لنشر مزيد من الأصول العسكرية لمساعدة إسرائيل.