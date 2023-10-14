«تعليم مطروح» تحصد مراكز متقدمة في الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن فوز الصحافة المدرسية بتعليم مطروح بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، ومراكز أخرى في ظل جهود كبيرة قدمها الطلاب في المسابقات على مستوى الدارس والإدارات التعليمية والصعود للحصول على مركز متقدم والمنافسة مع جميع المحافظات.

طالبتان تفوزان في مسابقة الصحافة

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، التهنئة للطالبة جويا مايكل جميل عياد بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، والتي حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الصحفي للمرحلة الثانوية، كما هنأ الطالبة ملك حسام حسني الرشيدي مدرسة الروضة الإعدادية بعد حصولها على المركز الخامس جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية.

جهود المعلمين وتوجيه الصحافة في مطروح

وأكد وكيل تعليم محافظة مطروح، في بيان، جهود مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية والمشرفين والمعلمين لإظهار مجهوداتهم مع الطالبتين والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا، متمنيا مزيدا من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما تقدم وكيل تعليم مطروح بالتهنئة لتوجيه عام التربية الفنية بعد تحقيق مركز تنمية القدرات والموهوبين المركز الخامس جمهوريا في مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني خلال النشاط الصيفي، مقدما الشكر لطاقم العمل من موجهين ومعلمين ومعلمات.