الدكتورة رضوى مجدي: الدراما دورها مهم في التوعية بالأمراض النفسية والعصبية

قالت الدكتورة رضوى مجدي، نائب مدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، إننا نرحب بالأعمال الدرامية والسينمائية التي تتناول في موضوعاتها الأمراض النفسية والعصبية، لمساهمتها بشكل كبير في نقل الوعي الصحي عن هذه الأمراض في إطار محبب.

«مجدي»: الإقبال على متابعة الأعمال الدرامية يساهم في نشر الوعي عن المرض النفسي والعقلي

أضافت «مجدي»، خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الإقبال الكبير على متابعة الأعمال الدرامية أو مشاهدة أفلام السينما يوفر توعية لقاعدة عريضة من الجمهور بفئات مختلفة، ويتم تبسيط الموضوعات الطبية والصحية بوضوح، ومنها ألزهايمر.

«مجدي»: مسلسل ألفريدو.. وجبة شهية في عدد حلقات قليل

تابعت نائب مدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، أنه بزيادة الوعي يمكن الكشف المبكر عن المرض، والتوجه للمختصين وطلب الفحص وتجنب اكتشافه في المراحل المتأخرة وقت أن تتدهور حالة المريض، موضحة: «مسلسل ألفريدو نجح في عرض هذه المشكلة بشكل مبسط، وكان وجبة شهية في عدد حلقات قليل جداً».