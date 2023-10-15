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الجامعات: امتحانات الميدتيرم في نوفمبر وستكون على ما تم تدرسيه للطلاب

كتب:

أحمد أبوضيف
06:29 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات في الأسبوع الثالث من الدراسة بالترم الأول، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن امتحانات الميدتيرم في موعدها خلال شهر نوفمبر المقبل، وأنها ستكون على ما تم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق الدراسة.

امتحانات الميدتيرم 2023

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحا أن امتحانات الميدتيرم في موعدها ستكون خلال نوفمبر وأنها ستكون على ماتم دراسته من قبل الطالب منذ بدء الدراسة بالفصل الدراسية الأول.

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، عضو المجلس الأعلى للجامعات، إن امتحانات الميدتيرم في موعدها المحدد، لافتا إلى أنها تكون على ما أتم الطالب دراسته خلال الفترة الدراسية منذ انطلاق العام الدراسي الجاري.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.