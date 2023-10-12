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جامعة القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم لدعم الفلسطنيين في قطاع غزة (صور)

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

كتب:

أحمد أبوضيف
03:55 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
صور

صور

 تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، نظمت جامعة القاهرة، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس نفس الأسبوع.

استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد حتى الخميس المقبل

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.