معلومات مهمة عن فرع جامعة القاهرة الدولي.. «نقلة نوعية في جامعات الجيل الرابع»

انتظمت الدراسة في فرع جامعة القاهرة الدولي بمدينة الشيخ زايد، في 18 برنامجا دراسيا بينها 10 برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و8 للدراسات العليا المعتمدة من كبرى الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، والتي تعد نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنّها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

جامعة القاهرة الدولية

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن فرع جامعة القاهرة الدولية في مدينة الشيخ زايد، كما يلي.

- تعكس النهضة الكبرى واهتمام الدولة المصرية بإنشاء وفتح مسارات جديدة في التعليم.

- نقلة نوعية تعليمية كجامعة من الجيل الرابع وبنظام البرامج المزدوجة.

- وضع حجر أساس للجامعة في أبريل 2018.

برامج الفرع

- برامج العلوم السياسية والاقتصاد.

- برامج العلوم البيولوجية.

- برامج العلوم الإنسانية.

- برامج علوم القانون.

- برامج علوم الهندسة.

- برامج علوم الأرض.

- برامج العلوم المالية والإدارية.

- برامج الفيزياء المتقدمة.

مساحة الأرض المخصصة لمشروع الفرع الدولي لجامعة القاهرة 575 فدانا، ويتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بالانتداب من جامعة القاهرة أو خريجيها من الأكاديميين والباحثين المحليين والدوليين وفقا لإنتاجهم البحثي والتدريسي، ويخضعون في ذلك للمعايير التي تحددها البرامج، ويتم قبول الطلاب عن طريق مكتب التنسيق، ومن تنطبق عليهم الشروط العامة للقبول بالجامعة وكلياتها المختلفة، وتقّدم طلبات الالتحاق في الجامعة.