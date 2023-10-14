فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» يتصدر شباك التذاكر في أسبوعه الأول

نجح فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» في تصدر شباك التذاكر الأمريكي في أسبوعه الأول بالسينمات، محققا إجمالي إيرادات على مدار الأسبوع بلغ 33.9 مليون دولار على المستوى المحلي، بينما حقق في السوق الخارجية إيرادات بلغت 20 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 53.9 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «PAW Patrol: The Mighty Movie» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات، محققا 15.7 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي إلى 91 مليون دولار على مدار أسبوعين في السينمات، أما المركز الثالث فمن نصيب فيلم الرعب «Saw X» محققا 11.3 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم عالميا على مدار أسبوعين 59.5 مليون دولار.

فيلم «The Blind» يزيح «The Nun 2» إلى المركز السابع بشباك التذاكر الأمريكي

وفي المركز الرابع جاء فيلم «The Creator» بـ4.3 مليون دولار، ليحقق على المستوى المحلي إيرادات بلغت 28 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات الكلية 65 مليون دولار على مدار أسبوعين، بينما كان المركز الخامس من نصيب فيلم «The Blind» الذي أزاح فيلم الرعب «The Nun 2» إلى المركز السابع في قائمة الإيرادات الأسبوعية.