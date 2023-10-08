فيلم الرعب «The Exorcist» يحقق 12 مليون دولار في أول يوم بدور العرض الأمريكية

نجح فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» في تصدّر إيرادات شباك التذاكر في أول أيامه بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا إيرادات بلغت 11.9 مليون دولار، بما في ذلك 2.9 مليون دولار من معاينات يوم الخميس، بهذه الوتيرة، من المفترض أن تصل إيرادات الفيلم الرعب لـ 28 مليون دولار محليا في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، بجانب 47 مليون دولار على الصعيد العالمي وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

ويأتي عرض فيلم «The Exorcist: Believer» بعد 50 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم بعنوان «Exorcist» إنتاج عام 1973، وكانت حصلت دفعت شركة «يونيفرسال» 400 مليون دولار للحصول على حقوق الفيلم، ويحمل الفيلم توقيع المخرج ويليام فريدكين.

تفاصيل فيلم «The Exorcist: Believer»

يعتبر فيلم «The Exorcist: Believer» تكملة مباشرة لأحداث فيلم «The Exorcist»، والجزء السادس في سلسلة أفلام «The Exorcist»، وهو من بطولة ليزلي أودوم جونيور، وآن دود، وجينيفر نيتلز، ونوربرت ليو بوتز، وليديا جيويت، وأوليفيا ماركوم، إلى جانب إلين بورستين وليندا بلير الذين يعيدون تمثيل أدوارهم من الفيلم الأصلي بدور كريس ماكنيل وريجان ماكنيل على التوالي.