200 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب «The Nun 2» في شباك التذاكر

يواصل فيلم الرعب «The Nun 2» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، إذ يواصل تصدره لليوم الـ17 على التوالي، محققا إيرادات بلغت 2.2 مليون دولار، لترتفع الإيرادات المحلية لـ69.2 مليون دولار، بالإضافة إلى 135 مليون دولار في السوق الخارجية، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم لـ204 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Expendables 4» في يومه الثالث في دور العرض السينمائي محققا 2 مليون دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «A Haunting in Venice» الذي حقق 1.7 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء فيلم «The Equalizer 3» بـ1.2 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «Barbie» يحقق 900 ألف دولار

وحافظ فيلم «Barbie» على التواجد في المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية، وحقق الفيلم في يومه الـ66 إيرادات بلغت 90 ألف دولار، بينما تراجع فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» إلى المركز السادس بـ860 ألف دولار.

أما في المركز السابع جاء فيلم «It Lives Inside»، وجاء من المركز الثامن إلى العاشر على التوالي أفلام «Dumb Money» و«Blue Beetle» بالإضافة إلى «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».