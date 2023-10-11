فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي

يواصل فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي لليوم الرابع على التوالي، محققا إيرادات وصلت لـ 2.381 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم خلال 4 أيام لـ 28.8 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 17.6 مليون دولار ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 46.5 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة «PAW Patrol: The Mighty Movie» بإيرادات بلغت 2.303 مليون دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم الرعب «Saw X» الذي حقق مليون و55 ألف دولار، يليه في المركز الرابع فيلم «The Creator» بـ مليون دولار، وتقدم فيلم «A Haunting in Venice» من المركز السابع إلى المركز الخامس بـ 425 ألف دولار.

فيلم «The Exorcist: Believer»

وجاء طرح فيلم «The Exorcist: Believer» بعد مرور 50 عاما على إنتاج الجزء الأول في عام 1973، وتعود إلين بورستين وليندا بلير لإعادة تقديم دورهما التي قدمها في الجزء الأول من الفيلم، بينما يضم في بطولته عددا من الأبطال الجدد، منهم: ليزلي أودوم جونيور، وآن دود، وجينيفر نيتلز، ونوربرت ليو بوتز، وليديا جيويت، وأوليفيا ماركوم.