من The Nun 2 إلى The Exorcist.. دور العرض المصرية تستقبل أفلام الرعب

يواصل فيلم الرعب «The Nun 2» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي، حيث ارتفعت إيراداته لتتجاوز 88 مليون دولار بعد 4 أيام في دور العرض السينمائي، في الوقت الذي لم تتجاوز ميزانية الفيلم حاجز الـ38 مليون دولار، ولم يقتصر الأمر على الإيرادات العالمية بل تصدر الفيلم قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر وتجاوزت إيراداته خلال 5 أيام الـ5.4 مليون جنيه.

«The Nun 2» هو الجزء الثاني من «The Nun» الذي تم إنتاجه عام 2018، وحقق الفيلم إيرادات في ذلك الوقت بلغت 365.5 مليون دولار، وتعود المواجهة من جديد بين الأخت «إيرين» والشيطان «فالاك» بعد الصراع الكبير الذي شهده الجزء الأول، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«The Exorcist» يعود بعد 50 عاما من الجزء الأول

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر فيلم رعب جديد بعنوان «The Exorcist: Believer» في أكتوبر المقبل، حيث تحظى أفلام الرعب بمتابعة جيدة في مصر، ويعتبر الفيلم هو الجزء الثاني المباشر من فيلم «The Exorcist» إنتاج عام 1973، والجزء السادس في سلسلة أفلام «The Exorcist».