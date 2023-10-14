عالم الزلازل الهولندي: ما يحدث في غزة يتجاوز الفهم والفلسطينيون محاصرون

أبدى عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، تعاطفه مع الفلسطينيين في غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي، يومه الثامن.

عالم الزلازل الهولندي: ما يحدث في غزة يتجاوز الفهم

واعتبر عالم الزلازل الهولندي، في منشور عبر حسابه الشخصي على «إكس»، أن ما يحدث في غزة يتجاوز الفهم، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في غزة محاصرين وليس لديهم مكان يذهبون إليه وينتظرون أن يٌقتلوا.

وشارك عالم الزلازل منشورا لمحادثة سيدة مع صحفي فلسطيني تخبره أن منزل جيرانها تعرض للقصف، وأنهم جميعًا استشهدوا في قصف للاحتلال، وأنهم لن يتركوا بيوتهم، ولن يكرروا نكبة 1948.

الفلسطينيون محاصرون وليس لديهم مكان آخر

وقال عالم الزلازل الهولندي: «بينما أقوم بالإبلاغ عن تهديدات الزلازل، فإن ما يحدث في غزة يتجاوز الفهم، هؤلاء الناس محاصرون وليس لديهم مكان يذهبون إليه، وينتظرون أن يُقتلوا».

ويدخل العدوان على غزة يومه الثامن حيث قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة بآلاف الأطنان من القنابل وأبادت أحياء كاملة وقتلت وأصابت قرابة 10 آلاف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة لقطعها المياه والكهرباء عن قطاع غزة، واستهدافها للمستشفيات وسيارات الإسعاف.