مرتزقة غربيون يغادرون أوكرانيا للانضمام لقوات الاحتلال في عدوانها على غزة

انتقل مقاتلون مرتزقة ومدربون عسكريون من دول غربية، من جبهة القتال في أوكرانيا، إلى الأراضي المحتلة، للمشاركة مع قوات الاحتلال في عدوانها على غزة.

فيديو يظهر مرتزقة ومدربين عسكريين من دول غربية وهم يودعون الجنود الأوكرانيين

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن مقطع فيديو انتشر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مرتزقة ومدربين عسكريين من دول غربية، وهم يودعون الجنود الأوكرانيين، قبل التوجه إلى إسرائيل، لقتال الفلسطينيين، وجرى إرسال المرتزقة الغربيين إلى الشرق الأوسط، إذ يشاركون في العدوان الإسرائيلي على الفلسطنيين، وظهر المرتزقة الغربيون وهم يودعون عناصر من القوات الأوكرانية، ويرددون معهم شعارات للنازية.

قوات الاحتلال قصفت المدنيين في غزة بآلاف القنابل

وتدخل الحرب على غزة يومها الثامن إذ قصفت قوات الاحتلال المدنيين في غزة بآلاف القنابل ومنها أسلحة محرمة دوليًا، إضافة لقطع قوات الاحتلال الكهرباء والماء عن قطاع غزة وقصفت المستشفيات وأبادت أحياء كاملة.

ووصل عدد الشهداء إلى 1951 شهيدًا وقارب عدد المصابين من الـ8000، مع استمرار القصف على المدنيين في غزة، وسط تردي في الخدمات الصحية والإنسانية داخل القطاع.