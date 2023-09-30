أعلنت البورصة العامة للدواجن عن ثبات أسعار البيض اليوم السبت 30-9-2023 في الأسواق دون تغيير منذ أن تراجعت الأسبوع الماضي لانخفاض أسعار الدواجن والأعلاف في الأسواق المصرية.

أسعار البيض اليوم

أوضحت البورصة أن سعر البيض الأبيض في المزرعة يتراوح ما بين 123 و125 جنيها فيما يتراوح سعر الكرتونة التي تصل للمستهلك ما بين 132 و135 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وبالنسبة لسعر البيض الأحمر أرض مزرعة يتراوح اليوم ما بين 125 إلى 129 جنيها كما يتراوح سعر الكرتونة ما بين 135 و137 جنيها أما سعر البيض البلدي اليوم السبت داخل المزرعة يتراوح ما بين 134 إلى 132 جنيها فيما تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 140 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق المصرية تتراوح ما بين 24 و24.25 جنيه بالنسبة للكتكوت الأبيض فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10.5 و11.5 جنيها ويتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 13.5 و14.5 جنيه أما سعر الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 17 و18 جنيها.