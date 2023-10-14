عاجل.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع أسعار الدواجن الحية، بدءا من اليوم، في الأسواق المحلية، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع للمواطنين.

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في بيان اليوم، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 7 جنيهات للكيلو، وانخفضت الأسعار في المحلات ليسجل الكيلو 73 جنيها بدلا من 80 جنيهًا.

واتجهت الدولة خلال الفترة الحالية لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية للمواطنين تقدر نحو 12 سلعة، وجرى بالفعل خفض أسعار 7 منتجات غذائية بنسبة 25% في الأسواق اليوم، ضمن مبادرة الحكومة، لدعم المواطنين.