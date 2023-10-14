رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

كتب:

مارينا رؤوف
11:51 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
الدواجن

الدواجن

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع أسعار الدواجن الحية، بدءا من اليوم، في الأسواق المحلية، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع للمواطنين.

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في بيان اليوم، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 7 جنيهات للكيلو، وانخفضت الأسعار في المحلات ليسجل الكيلو 73 جنيها بدلا من 80 جنيهًا.  

واتجهت الدولة خلال الفترة الحالية لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية للمواطنين تقدر نحو 12 سلعة، وجرى بالفعل خفض أسعار 7 منتجات غذائية بنسبة 25% في الأسواق اليوم، ضمن مبادرة الحكومة، لدعم المواطنين.

اقرأ المزيد:

رسميا.. انخفاض أسعار الدواجن المجمدة 25 جنيهًا

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 14-10-2023 في مصر

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-10-2023 بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو بـ68 جنيها

قرار بالإعفاء الجمركي عن 12 سلعة لخفض أسعارها.. بينها الدواجن والسكر
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.