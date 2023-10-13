قرار بالإعفاء الجمركي عن 12 سلعة لخفض أسعارها.. بينها الدواجن والسكر

شهدت أسعار العديد من السلع انخفاضًا في الأسعار، خلال الفترة الحالية، بعدما نشرت الدولة قرارًا بخفض تكاليف وقيمة الضريبة والجمارك على عددٍ منها في الجريدة الرسمية، أمس الأول، على أن يتم العمل بالقرار في اليوم التالي للنشر.

الحكومة تتدخل لخفض الأسعار

واتجهت الحكومة للتدخل في ضبط الأسعار والأسواق بعد ارتفاعها بشكل كبير ومبالغ فيه، خاصة أن الدولة تمتلك الشركات التي تستطيع استخدامها في هذا الأمر وخفض الأسعار.

ووفق بيانات الجريدة الرسمية فقررت الحكومة بالإعفاء الجمركي لـ12 سلعة تمهيدًا لخفض أسعارها في الأسواق من السبت المقبل، ولكن تأثير الأسعار بدأ من اليوم.

12 سلعة ستنخفض أسعارها مع الإفراج الجمركي

وتستفيد العديد من السلع بقرار الإعفاء الجمركي وهي كالتالي:

- الدواجن والبط والأوز ودجاجات الرومي والديوك.

- أحشاء وأطراف المواشي القابلة للأكل سواء طازجة أو مبردة أو مجمدة.

- لحوم الدواجن.

- الألبان.

- الزبد.

- الجبن.

- الشاي.

- دهون وشحوم حيوانية والنباتية المهدرجة.

- السكر.

- المكرونة.

- محضرات تستعمل في تغذية الحيوانات.

- الأدوية.

ومنذ اليوم بدأت العديد أسعار من السلع في الانخفاض في الأسواق ومنها الدواجن التي انخفضت بشكل كبير اليوم بحوالي 8 جنيهات، وكذلك السكر الذي انخفض 3 جنيهات، والزيت وغيرها.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خاصة من بداية الأسبوع المقبل، وفق بيانات مجلس الوزراء، فمن المقرر الانخفاض بقيمة تصل لـ 25%.