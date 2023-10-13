أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو بـ68 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ، بعد أن انخفضت أمس بشكل واضح، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب.

أسعار الدواجن اليوم

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-10-2023، بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 68 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 73 و78 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 99 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110و115 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقرارا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيهًا، وسجل البط الفرنساوي 55 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي بـ100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم 222 جنيه في السلاسل التجارية الكبرى .

أسعار البيض

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 123 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 133 وحتى 140 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 125 جنيهًا، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيهًا للطبق.