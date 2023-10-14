ضبط 26 مخالفة تموينية وحالات غش تجاري بكفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من المخلفات التموينية للسلع والمنتجات الغذائية، داخل عدد من الأسواق الحرة، ومحلات البقالة والتجارية، ومحلات الأسماك واللحوم.

مخلفات تموينية في كفر الشيخ

وأوضح عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم شن عدد من الحملات التموينية في المحافظة، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة تموينية متنوعة داخل الأسواق العامة، وعدد من المتاجر والمحلات التجارية، ومحلات بيع اللحوم المجمدة والحية، بالإضافة لمحلات بيع الأسماك الحية والمملحة، في قرى ومدن كفر الشيخ.

حملات تموينية على مدار الشهر

وأشار أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ إلى تكثيف جهودها في قرى ومراكز المحافظة بهدف حماية المستهلك من أي حالات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار، مؤكدا استمرار الحملات التموينية على الأسواق الحرة ومصانع الألبان والأسماك المملحة والحية لحماية الصحة العامة للمواطنين على مستوى الإقليم.