الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين في الجيزة بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالرقم القومي «معلم فصل، رياض أطفال».

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالرقم القومي.

يمكن الدخول للاستعلام عن النتيجة من خلال اللينك التالي:

https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp

وستعلن وزارة التربية والتعليم في الجيزة عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة، غدًا الأحد وذلك بعد أن يتم استكمال المسوغات الخاصة بالتعيين.

ويمكن أن يتم تقديم تظلمات للإدارات التعليمية للأشخاص الذين لم يرد اسمهم في النتيجة.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتعيين في وظائف الـ30 ألف معلم.

1- بطاقة الرقم القومي.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (الذكور شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء (الإناث).

5- إقرار الحالة الاجتماعية.

6- إقرار الذمة المالية.

7- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

8- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

9- أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة؛ استمارة 105، منحة ثلاثة أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103 طلب استخدام.