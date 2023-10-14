رسائل الرئيس السيسي للمصريين في حفل الأكاديمية العسكرية: لن نترك الأشقاء في فلسطين وحدهم ونتواصل مع العالم لحل الأزمة ومصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية بحكم التاريخ والجغرافيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من الرسائل خلال حفل تخريج دفعات جديدة للأكاديمية والكليات العسكرية، تتعلق بالأوضاع في غزة، مشيراً إلى أن حديثة موجه إلى كل شعوب الأرض، وبكلمات واضحة، وعبارات لا تحتمل التأويل.

مصر بحكم التاريخ جاءت في صدارة الدفاع عن الأمة العربية

أكد الرئيس السيسي، أن مصر، بحكم التاريخ والجغرافيا جاءت في الصدارة للدفاع عـن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، وحين كانت الحرب، قاتلت، وكان السلام فبادرت، ولم تخذل الأمة العربية ولن تخذلها أبدا.

الرئيس السيسي يحذر مما يحاك للقضية الفلسطينية

حذر الرئيس السيسي، مما يحاك للقضية الفلسطينية لتحيد عن مسارها الساعي لإقرار السلام وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بشأنها سواء كانت مبادئ أوسلو أو المبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية، وذلك لتصل إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار إلى صراعات صفرية، لا منتصر فيها ولا مهزوم تنحرف عن مبادئ القانون الدولي وتخالف الأديان والأخلاق.

الرئيس السيسي يدعو لإعلاء لغة العقل والحكمة وضبط النفس

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من الانتقام والعودة للمسار التفاوضي.

مصر على استعداد لتسخير قدراتها للوساطة

أعرب الرئيس السيسي، عن استعداد مصر لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، سعياً للسلام، واعتباره خيار مصر الاستراتيجي.

الرئيس السيسي: لن نترك الأشقاء في فلسطين

شدد الرئيس السيسي، على أن مصر من منطلق تاريخي وأخلاقي لن تترك الأشقاء في فلسطين، والمحافظة على مقدراتهم وتأمين حصولهم على حقوقهم الشرعية باعتباره موقف مصر الثابت والراسخ.

نعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية

تابع الرئيس بأن مصر عليها واجب كامن في نفوس وضمائر المصريين بإعلاء أصوات السلام، وكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات وهو أمر لن يتأتى إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري

كما أكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء، تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم، أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من أجل السلام.

الرئيس السيسي يدعو أهالي غزة للصمود والبقاء على أرضهم

كما وجه الرئيس السيسي رسالة لأهالي غزة مطالباً منهم أن يبقوا موجودين على أرضهم في القطاع، محذّرا من أن خروجهم قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتطرق إلى استضافة مصر العديد من الضيوف الذين فروا من دولهم التي تشهد صراعاً إلا أنه بالنسبة لقطاع غزة فهناك خطورة كبيرة جداً لأنها تعني تصفية هذه القضية، مؤكداً أن مصر ستبذل أقصى الجهد لكي تخفف عنهم في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل.

الرئيس السيسي يدعو المصريين للصمود والثبات لتجاوز التحديات

لفت الرئيس السيسي إلى أن الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً، وأن مصر محاطة بالتحديات على حدودها الجنوبية والغربية والشرقية، لكنها ستظل آمنة ومطمئنة، مطالباً المصريين بضرورة الصمود والثبات والأمل في الله لمرور هذه التحديات.

مصر تدير سياستها بشكل يهدف إلى السلام

كما أشار إلى أن مصر تدير سياستها بشكل يهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، فمصر حريصة على ألا تتطلع خارج حدودها الثابتة منذ آلاف السنوات فهي القائمة ولا يوجد تطلعات لحدود أخرى.

الكل مهتم وحريص لوصول المساعدات الطبية والإنسانية لغزة

أشار إلى أن اتصالات مصر لا تنتهي مع جميع القادة والمسؤولين وتتحرك مع الأشقاء من قادة الدول العربية ودول العالم لإيجاد حل للأزمة الحالية فالكل مهتم وحريص لوصول المساعدات الطبية والإنسانية لغزة.

على المصريين إعمال العقل للوصول إلى السلام بجانب التعاطف

وفي النهاية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قادرة على تأمين نفسها وشعبها عليه مسؤولية الحفاظ عليها أيضا، وعلى المصريين إعمال العقل للوصول إلى السلام بجانب التعاطف.