أكرم القصاص: رسائل الرئيس السيسي في الكلية الحربية واضحة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة لطلاب الأكاديمية والكليات العسكرية تعد رسائل واضحة.

استمرار وعي المصريين

وأضاف «القصاص»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه بالنسبة للداخل ما أكده الرئيس السيسي فيما يتعلق بحجم التحديات التي واجهتها مصر وتواجهها من أركانها المختلفة، حيث هناك براميل بارود مشتعلة حولنا ودول كثيرة فقدت قدرتها على الاستمرار، وأكد نقطة هامة بأن وعي المصريين الذي نجح في مواجهة ذلك بقوة الدولة ومؤسساتها يجب أن يستمر في هذه المواجهة.

النيران المشتعلة في غزة

وأوضح أنه فيما يتعلق بالنيران المشتعلة في غزة، كان الرئيس السيسي واضحا في هذا الأمر، وأنه من المهم عدم تصفية القضية الفلسطينية، وأي أطراف تحاول إخراجها من مسارها الحقيقي الذي يقوم على السلام والدولة الفلسطينية والالتزام بالمواثيق الدولية وكل اتفاقات السلام.