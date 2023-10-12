وكيل «تشريعية النواب»: رسائل واضحة من الرئيس السيسي بدعم القضية الفلسطينية

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم خلال احتفالية تخرج دفعات جديدة من كليات الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية بشأن القضية الفلسطينية، رسائل واضحة، أولها للشعب المصري مطالبا المصريين بضرورة الاستمرار القدرة والمثابرة والإرادة الصلبة حتى الانتصار على التحديات والصعوبات التي تحيط بالدولة المصرية من كافة الاتجاهات، مذكرا بما يدور في دول الجوار.

رسائل مصر واضحة عن فلسطين

وأضاف الطماوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للوطن العربي والعالم أجمع واضحة تدل على أن مصر كانت وما زالت في صدارة الدول العربية التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه بقطاع غزة.

حل القضية الفلسطينية من خلال السلام القائم على العدل

وأشار إلى أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال السلام القائم على العدل وفي إطار من المشروعية التي تستند على اتفاقية أوسلو وقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن مصر ستظل في حالة تشاور مع كافة القادة العرب وكافة دول العالم من أجل الوصول إلى الصيغة التي توئمن خروج الأطفال والنساء والمدنين من دائرة الصراع العسكري.

دعم الشعب الفلسطيني

وأكد أن مصر كانت وستظل تسعى إلى توفير الإمدادات من الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني داخل أرضه في قطاع غزة، مشدداً على الشعب المصري ضرورة المعرفة الكاملة بالحفاظ على الأمن القومي المصري عند الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى الدولة المصرية حريصة على دعم الشعب الفلسطيني داخل أرضه حتى لا يتم إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها.