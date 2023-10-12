رسائل الرئيس السيسي بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

رسائل عديدة، أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، حول القضية الفلسطينية وما يدور بها من مستجدات، وأكد خلالها أن الأمم تصمد بشعوبها وقياداتها.

أهم رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي

- على الشعب المصري، النظر للأوضاع الحالية سواء على حدود مصر الجنوبية أو الغربية أو الشرقية.

- مصر ستظل آمنة ومطمئنة.

- ضرورة الصمود والثبات والأمل في الله لمرور هذه التحديات.

- مصر تدير سياستها بشكل يهدف في الأول والآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون.

- مصر حريصة على ألا تتطلع خارج حدودها.

- حدود مصر منذ آلاف السنوات هي القائمة ولا يوجد تطلعات لحدود أخرى.

- المرحلة الحالية صعبة ومصر تبذل جهداً كبيراً لاحتواء التصعيد والاقتتال في غزة.

- مصر تحاول وقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

- اتصالات مصر لا تنتهي مع جميع القادة والمسؤولين والكل مهتم وحريص لوصول المساعدات الطبية والإنسانية لغزة.

- مصر تتحرك مع الأشقاء وقادة الدول العربية لإيجاد حل للأزمة الحالية.

- على الشعب المصري إعمال العقل للوصول إلى السلام بجانب التعاطف.

- مصر بها 9 ملايين «ضيف من دول أخرى» لما تتمتع به من سلم وأمن.

- القضية الفلسطينية قضية العرب، ومهم لشعبها أن يظل صامدا ومتواجدا على أرضه.

- هناك فرق كبير بين تكاليف الحياة وبين إهدار الحياة وخراب الدول.

- مصر ستظل باقية صامدة قادرة ولا أحد يستطيع المساس بها.

- قدرة مصر على تأمين نفسها كافية وشعبها عليه مسئولية الحفاظ عليها أيضا.