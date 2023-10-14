«تاج الدين»: متوسط شراء أدوية البلازما 45 مليون دولار سنويا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ متوسط شراء أدوية البلازما 45 مليون دولار سنويا، وكنا نحصل عليها من مصادر متعددة، وبالتالي فإن تكلفتها الاقتصادية مرتفعة، ولكن هناك مشكلة أخرى تتمثل في إتاحة هذه الأدوية في بعض الفترات في ظل خلل منظومة التوريد والإمداد خلال الأزمات العالمية كجائحة كورونا، وهو ما دفع مصر إلى اطلاق المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما ليحقق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الحيوية، وتأمين احتياجات الدولة من هذه الأدوية الحيوية التي لا يوجد لها بديل.

حالات مرضية لا تحتمل عدم حصول المريض على الدواء في موعده وبالكميات المطلوبة

أضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن «هناك حالات مرضية لا تحتمل عدم حصول المريض على الدواء في موعده وبالكميات المطلوبة، ومنذ سنتين أو 3 سنوات، فقد التقى الرئيس السيسي مجلس إدارة الشركة الإسبانية المشتركة معنا في تصنيع هذه المشتقات، وحصلت على ثقة كبيرة جدا في الرغبة الأكيدة والجدية الكاملة والإمكانيات المتاحة من أجل إتمام هذا المشروع».

«تاج الدين»: لم يتم الإعلان عن هذا المصنع إلا بعد وجود مراكز تجميع البلازما

تابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه «لم يتم الإعلان عن هذا المصنع إلا بعد وجود مراكز تجميع البلازما وزيادة عددها، كما أن المتبرعين مقبلين عليها، والمصنع يتم تدشينه وفقا للمواصفات العالمية التي لا تحتمل إلا الجودة والدقة».