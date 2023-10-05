«تاج الدين» يكشف أهمية المشروع القومي للبلازما: ملحمة مصرية بدعم القيادة السياسية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ المشروع القومي للبلازما ملحمة كبيرة وعظيمة خططت لها مصر، موضحا أنّ مشتقات البلازما أدوية يتم تصنيعها من بلازما الدم، وهي أساسية لحياة آلاف المرضى، وتستخدم لعلاج أكثر من 80 حالة من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية لـ«الوطن»، أنّ المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته يمس الأمن القومي المصري والدولة والمواطن، فالدواء أحد أهم المشروعات القومية في عالم الدواء، وتستحوذ عليه شركات عالمية كبيرة.

وأشار تاج الدين، إلى إنشاء أول مصنع لتصنيع البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة، وجار إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما معتمدين دوليا، لافتا إلى أنّه جرى الانتهاء من 10 مراكز، وجار استكمال الباقي.

وكشف تاج الدين، موعد الانتهاء من مصنع البلازما وهو بحلول 2026، مؤكدا أهمية المصنع بما يضمن توافر البلازما، لافتا إلى أنّ جائحة فيروس كورونا كانت أحد أهم أسباب التفكير والتخطيط للمشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته، حيث توجهت بعض الدول إلى الاكتفاء بتغطية احتياجاتهم فقط من الدواء، لذلك جاء المشروع الضخم بدعم كبير من القيادة السياسية حيث تستخدم منتجات البلازما في العديد من الصناعات.

وتابع أنّ بلازما الدم لها شقين، الأول كرات الدم الحمراء، والثاني البلازما التي تشكل 45% من الدم، مشيرا إلى أنّ المشروع في غاية الأهمية، وينفذ وفقا للقواعد والمعايير الدولية.