المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة يعلن تشكيل حملته الانتخابية

أعلن المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تشكيل الحملة الانتخابية الرسمية، برئاسته.

وبحسب بيان حزب «الوفد» تتضمن الحملة:

1ـ الدكتور عبد السند يمامة رئيسا.

2ـ الدكتور محمد عبده مساعدا لرئيس الحملة.

3ـ عصام الصباحي مساعدا للرئيس لأمانة الصندوق.

4ـ الدكتور أيمن محسب مساعدا لرئيس الحملة.

5ـ المهندس حسين منصور مساعدا لرئيس الحملة.

6ـ عبد العظيم الباسل مساعدا لرئيس الحملة.

7ـ حاتم رسلان مساعدا لرئيس الحملة.

8ـ عيد هيكل مساعدا لرئيس الحملة.

9ـ حمدي قوطة مساعدا لرئيس الحملة.

10ـ محمد سويلم مساعدا لرئيس الحملة.

11ـ النائب طارق عبد العزيز مساعدا لرئيس الحملة.

12ـ اللواء سفير نور مساعدا لرئيس الحملة.

13ـ إبراهيم شعبان مساعدا لرئيس الحملة.

14- سيد عيد مساعدا لرئيس الحملة.

15ـ النائب سعيد ضيف الله مساعدا لرئيس الحملة.

16ـ النائب عبد الباسط الشرقاوي مساعدا لرئيس الحملة.

17ـ النائب إيهاب عبدالعظيم مساعدا لرئيس الحملة.

18ـ المهندس محمد الزاهد مساعدا لرئيس الحملة.

19- النائب هاني أباظة مساعدا لرئيس الحملة.

20- صفوت عبد الحميد مساعدا لرئيس الحملة والمستشار القانوني للحملة.

21- أحمد رائف مساعدا لرئيس الحملة.