الهضيبي: إعلان التشكيل الكامل للحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد اليوم

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، لـ«الوطن»، إنّه سيتم اليوم الإعلان التشكيل الكامل للحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد، وكذا المسؤول عن الحملة الانتخابية.

3 مؤتمرات كبرى تبدأ من مسقط رأس «يمامة»

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل، أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم تنظيم 3 مؤتمرات صحفية كبرى، الأول سيكون في محافظة الجيزة، مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، والثاني سيكون في محافظة القاهرة، أما الثالث فسيكون في أحد محافظات الصعيد - لم يتم تحديدها بعد -.

وعن موعد ومكان عقد المؤتمرات الثلاثة، أكد الهضيبي أنه جارٍ العمل على تحديد تلك التفاصيل وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

البرنامج الانتخابي لعبد السند

يذكر أنّ الهيئة العليا لحزب الوفد عقدت اجتماعًا، أمس، من أجل مناقشة عدد من الأمور متعلقة بالفترة المقبلة، من أبرزها خطة عمل الحملة الانتخابية للمرحلة المقبلة، كما كشف خلال الاجتماع، الدكتور عبد السند، أبرز ملامح ومحاور برنامجه الانتخابي، كما أكد أعضاء الوفد مساندتهم للمرشح الرئاسي المحتمل خلال فترة الانتخابات الرئاسية.