حزب الوفد يبدأ حملة دعم المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة بالسويس

أعلن محمد فؤاد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالسويس وعضو الهيئة العليا بالحزب، بدء الحملة الانتخابية لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بتحرير التأييدات، وتشكيل مجموعات طرق الأبواب وفتح المقرات أمام المواطنين.

تنظيم إعداد التأييدات

وشكلت لجنة السويس برئاسة المهندس محمد فؤاد مجموعة عمل لتنظيم إعداد التأييدات، للدكتور عبد السند يمامة وذلك طبقا لخطة العمل التي جرى إعدادها وتشكل فريق العمل برئاسة كل من المستشار أيمن رشاد سكرتير عام اللجنة، ونعيمة أمين رئيس لجنة المرأة، وسماح إسماعيل رئيس لجنة الاعلام، والدكتورة هدى حمدي رئيس لجنة الصحة، وعواطف صالح، رئيس لجنة التعليم، وعن الشباب كل من رحمة أيمن، محمد عدلي السيد، ومحمود عبد الكريم، ومحمد منصور.

وجرى تنظيم العمل بين إدارات الشهر العقاري بمحافظة السويس إذ جرى التقسيم إلى ثلاث مجموعات بكل من مكتب الشهر العقاري بإدارة المرور، ومكتب الشهر العقاري بمدينة الأمل ومكتب الشهر العقاري بمدينه الإيمان.