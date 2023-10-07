تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 7-10-2023.. اعرف «عز» بكام

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت7-10-2023، تراجعًا في الأسواق نحو 240 جنيهًا في الطن، وسجل قيمة سوقية 35 ألفًا و856 جنيهًا للطن بالنسبة لحديد عز مقارنة بأسعار أمس، بينما بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و734 جنيهًا للطن، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت7-10-2023 في المصانع والشركات، ومن المعلوم أن أسعار الحديد تهم قطاع كبير من المواطنين بسبب استخدامها في العديد من الأغراض وفي مقدمتها البناء، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر حديد عز

- بلغ سعر حديد عز اليوم السبت7-10-2023 نحو 35 ألفًا 856 جنيهًا للطن وذلك للمستهلك أي مضافًا إليها النقل وهامش الربح للتجار.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و734 جنيهًا للمستهلك أي مضافًا إليها تكلفة النقل وهامش الربح للتجار.

سعر الحديد تسليم أرض المصنع

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه تسليم أرض المصنع.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه تسليم أرض المصنع

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه تسليم أرض المصنع.

- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل حديد سرحان اليوم في المصنع ، نحو31 ألفًا و800 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن في المصنع.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه في المصنع