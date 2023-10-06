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أسعار الحديد اليوم الجمعة 6-10-2023 في الأسواق المصرية

كتب:

محمد سيف
09:20 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
أسعار الحديد

أسعار الحديد

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ثبات أسعار الحديد اليوم الجمعة 6-10-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألفًا و694 جنيهًا للطن، وتتفق تلك الأسعار مع ما أعلنته البوابة أمس.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 6-9-2023

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم الجمعة 6-10-2023، وسجل السعر نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا، وهي ذات الأسعار المعلنة أمس، وهي كالتالي:

سعر حديد عز

- سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 6-10-2023، نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و694 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا. 

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه. 

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه. 

- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه. 

- سجل حديد سرحان اليوم الجمعة 6-10-2023، نحو31 ألفًا و800 جنيه. 

سعر حديد مصر ستيل

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه. 

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