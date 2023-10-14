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دعاء زهران: تحذير مصر من تهجير الفلسطينيين دليل على الموقف الثابت

كتب:

يسرا البسيوني
05:34 م | السبت 14 أكتوبر 2023
دعاء زهران

دعاء زهران

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن تحذير مصر من دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، دليل على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وأضافت زهران، في بيان لها اليوم، أن الدولة المصرية دائما وأبداً ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بمحاولة تصفية القضية، موضحة مصر لن تسمح بنزوح أهلنا في فلسطين وترك أراضيهم ومنازلهم، لأن هذه الأرض ستظل أرض فلسطين.

أشارت إلى أنه لم تمر أزمة إلا وكانت مصر هي أولى الدول التي تقدم استغاثات ومساعدات لفلسطين، وأعطت مصر حلا من قبل لانتهاء الصراعات، كما أنها دائما هي الطرف الأقوى في هذه القضية، ودائما الحل يأتي من القاهرة.

التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة

وطالبت الدكتور دعاء زهران، المجتمع الدولي بأن يقف وقفة حاسمة لاتخاذ إجراءات من شأنها توقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأن يتصدى لدعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة.

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