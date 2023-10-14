«تعليم مطروح» يكرم المعلمة الأولى على مستوى المحافظة بمسابقة مدرس مصر 2023

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، رنا محمد شبل معلم أول لغة إنجليزية بمدرسة مطروح الرسمية لغات، بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى المحافظة بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات، في مسابقة مدرس مصر 2023، التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولا، وذلك تقديرا لتميزها المهني على مستوى مطروح وتفانيها في العمل.

تشجيع النماذج التربوية المضيئة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن تكريم معلمة مطروح يأتي في إطار حرص المنظومة التعليمية على تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتي تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية في المستقبل، كما أن معلمة اللغة الإنجليزية من الكوادر التعليمية الواعدة التي قدمت نموذجا يحتذى به في المثابرة والاجتهاد في ظل حرصها المتواصل على تنمية قدراتها المهنية واللغوية.

محاضرات تنمية لغوية ومهنية

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح، في بيان، أن المعلمة شاركت من خلال الدورات التدريبية العديدة، وحرصت على الحصول عليها من المعهد البريطاني والجامعة الأمريكية وغيرها من الأكاديميات المختصة بالتنمية البشرية والتربوية كذلك قيامها بإلقاء محاضرات تنمية لغوية ومهنية في العديد من المؤتمرات بالجامعة الأمريكية وبعض الجامعات المختلفة.