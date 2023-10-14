وزيرة الهجرة تستقبل قنصل عام مصر الجديد في دبي لبحث التعاون المشترك

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد بدبي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في الإمارات، كونها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج.

وزيرة الهجرة تستقبل قنصل عام مصر الجديد في دبي

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير حسام حسين، على منصبه الجديد كقنصل عام لمصر بدبي، وتمنت له كامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة تتعلق بحجم الجالية المصرية في دبي، وكذلك مكانة الشعب وعلاقة الاخوة بدولة الإمارات الشقيق.

أكدت وزيرة الهجرة كامل الدعم والمساندة للسفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد بدبي، في مهمته الجديدة، مشددة على أن الوزارة تسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا في دبي، بما يثبت أن المصري بالخارج سيبقى أولوية بالنسبة للدولة المصرية في كل مكان واي موقع.

الجالية المصرية في الإمارات أكبر جالياتنا بالخارج

أضافت وزيرة الهجرة أن الجالية المصرية في الإمارات الشقيقة، تعد واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج، وللجالية نشاط ثقافي وخدمي واجتماعي متعدد من خلال النادي المصري بدبي، وانخراط أعضاء الجالية في المجتمع هناك.

أشارت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على مصر للطيران من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.

معاش بكره بالدولار

كما أشارت إلى شهادة «معاش بكره بالدولار» التي تعد مطلباً هاماً من الكثير من المصريين، حيث طلبت بضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، حتى يتحقق الحلم بإطلاق تطبيق هاتفي يوفر علي جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

ودعت وزيرة الهجرة، السفير حسام حسين قنصل عام مصر في دبي، لأهمية تعريف المصريين في دبي بجميع هذه المبادرة وخصوصا مبادرة معاش بكرة بالدولار، وكذلك الترويج للشهادات الدولارية في أوساط الجالية المصرية في الإمارات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المحفزات الضخمة والتي تخصصها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج بناء على طلبهم.

تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي

وقالت الوزيرة إن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تقدمها الجاليات، وبدورها اتفقت مع القنصل العام المصري على تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية وفي إطار التعاون مع وزارة الخارجية تسهيلا على مواطنينا.

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في التعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية لإرسال بعثات التسوية التجنيدية لعدد من دول الخليج منها الامارات في اقرب فرصة ممكنة.

التعاون في تنسيق الانتخابات الرئاسية

وفي نهاية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي ستتم بالتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية حتي تخرج العملية الانتخابية بالشكل المتميز الذي تستحقه مصر والمصريين كعُرس ديمقراطي.

وأكدت الوزيرة على ضرورة التأكيد الجميع على أن صوت كل مصري في الداخل والخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر وقيادتها القادمة، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع ونزول الجالية المصرية للانتخاب تأكيدًا على إسهامها في بناء مستقبل الوطن.