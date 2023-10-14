معلومات عن الاستايلست دنيا عبد المعبود.. 8 مشاركات فنية آخرها «وش في وش»

قدمت الاستايلست دنيا عبد المعبود، مؤخرا، عددا من الأعمال الفنية المميزة التي جعلتها محط أنظار الجمهور، بعد ظهورها فيلم «وش في وش»، مؤخرا.

معلومات عن دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها قبل أن تنهي دراستها، فكان أول أعمالها فيلم «بنات العم» مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.

كما تولت مسؤولية الأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية كان من بينها فيلم «لا مؤاخذة» وفيلم «وش في وش»، مؤخرا، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وأيضا فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي.

وعلى مستوى الأعمال الدرامية، قدمت مسلسل «ضرب نار» مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومسلسل «نحب تاني ليه» لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ومسلسل «30 يوم» لباسل الخياط، و«اللي ملوش كبير» مع ياسمين عبد العزيز والعوضي.