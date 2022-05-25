مجدي الهواري يعلق على أزمة شيرين وحسام حبيب: «أتمنى حد مقرب يصلح بينهم»

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد طلبها الشرطة وأخذها تعهد لعدم التعرض لها، ثم أثبتت التحقيقات أن شيرين وحسام حبيب عادا إلى بعضهما البعض منذ 5 أشهر.

وعلق المخرج مجدي الهواري على أزمة شيرين وحسام حبيب من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «لازم حد طيب يتدخل بين شيرين وحسام حبيب لازم يحافظوا على اللي كان، حتى لو كان».

مجدي الهواي يعلق على أزمة شيرين وحسام حبيب

وعن سبب كتابته هذا المنشور أوضح خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج: «الاتنين أصدقاء ليا ودايما الحاجات الشخصية اللي جوا الميديا أو الفنانين، اللي بتطلع للناس، يا ريت حد يتدخل بينهم ويقولهم إن أكيد في مشاكل بتحصل وفيه طلاق مش عيب ولا غلط».

وتابع: «وكان فيه لاف ستوري كبيرة جدا بينهم وكنت بتمنى إن حد من المقربين ليهم يكونوا خايفين عليهم ويحاول يصلح، وفيه ذكريات وفيه حاجات كتيرة حلوة، وشيرين عندها بنات، أنا شوفت بعينيا إزاي حسام كان بيتعامل معاهم، وأي حد طيب حواليهم المفروض يساعدهم».

محامي حسام حبيب يكشف تفاصيل التحقيق

وكان جميل سعيد، محامي حسام حبيب، كشف خلال مداخلة هاتفية أمس أن حسام تم إطلاق سراحه من قبل الشرطة بعد سماع أقواله الإثنين الماضي وبعد دفاع الكفالة، ثم استمعت النيابة إلى أقوال شيرين عبدالوهاب، وأنها قالت في بلاغها إن حسام تعدى عليها لفظيًا، ولكنها لم تذكر ما أثير حول استخدامه السلاح الخاص به.

وأضاف المحامي أن شيرين إنسانة طيبة وتواصلت معه لمساعدة حسام ونفي الاتهام الموجه له، وأن المشادة حدثت بينهما أثناء حديثهما في بعض الالتزامات الفنية بينهما.