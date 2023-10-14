ظهرت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في مطروح بالاسم والرقم القومي، والتي يترقبها جميع المعلمين المتقدمين لها، بعد عدة شهور من تقديم الأوراق وإجراء المقابلات الشخصية والدخول في تدريبات وورش عمل، لتسدل الستار على المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم لسد العجز في المعلمين في جميع المدارس خاصة في الإدارات الواقعة في أطراف المحافظة بالمناطق النائية.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمطروح بالاسم والرقم القومي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمطروح بالاسم والرقم القومي، علي الصفحة الرسمية للمديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمطروح

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمطروح بالاسم والرقم القومي، متاحة الآن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويستطيع المعلمون الدخول عليه ومعرفة نتيجة المسابقة من هذا الرابط هـنـا.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه بعد ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمطروح بالاسم والرقم القومي، سيتم استقبال المعلمين الجدد في مديرية التربية والتعليم لتقديم مسوغات التعيين بالموارد البشرية، تمهيداً لتوزيعهم على المدارس طبقا للعجز في الإدارات التعليمية حسب احتياجات العمل.