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«تعليم الجيزة» تعلن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم.. رابط الاستعلام

كتب:

أميرة فكري
11:14 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة

أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة (معلم فصل / رياض أطفال) عبر اللينك التالي

https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp

أكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن النتيجة ستعلن بالإدارات التعليمية، غدا الأحد، لاستكمال مسوغات التعيين، على أن يجري تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية لمن لم يرد اسمه في النتيجة.

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