«تعليم الجيزة» تعلن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم.. رابط الاستعلام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة (معلم فصل / رياض أطفال) عبر اللينك التالي

https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp

أكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن النتيجة ستعلن بالإدارات التعليمية، غدا الأحد، لاستكمال مسوغات التعيين، على أن يجري تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية لمن لم يرد اسمه في النتيجة.