«تعليم الجيزة» تعلن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم.. رابط الاستعلام
كتب:
أميرة فكري
11:14 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة (معلم فصل / رياض أطفال) عبر اللينك التالي
https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp
أكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن النتيجة ستعلن بالإدارات التعليمية، غدا الأحد، لاستكمال مسوغات التعيين، على أن يجري تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية لمن لم يرد اسمه في النتيجة.