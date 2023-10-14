أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف بالاسم والرقم القومي، لوظيفة معلم فصل أو معلمة رياض أطفال، وذلك ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد في مسابقة 30 ألف معلم.

رابط الاستعلام بالاسم عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف والرقم القومي

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف بالاسم والرقم القومي، وذلك من خلال رابط إلكتروني، ويمكن الضغط هـنـا، للاستعلام عن نتيجة المسابقة والتي جرى التقديم فيها مطلع شهر مارس الماضي ضمن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لشغل وظائف معلم فصل ورياض أطفال.

وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف تلقت مسوغات والأوراق والمحررات المطلوبة للتعاقد بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف أمام مديرية التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل، 19 فبراير وحتى الخميس 2 مارس الماضي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الـ30 ألف معلم في بني سويف

1ـ الدخول على الرابط التالي هـنـا.

2ـ كتابة الرقم القومي من اليسار إلى اليمين باللغة الإنجليزية.

3ـ الضغط على استعلام.