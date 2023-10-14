مع ظهورها اليوم.. كيفية الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم اليوم السبت، حيث ينتظرها العديد من المتقدمين للحصول على فرص عمل في وزارة التربية والتعليم الفني.

وكشفت المديرية في منشور لها، أن نتيجة مسابقة 30 الف معلم سيتم إتاحتها اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

ويمكن الحصول الى نتيجة مسابقة 30 ألف معلم عن طريق الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وكتابة الاسم والرقم القومي والضغط على النتيجة ليظهر لك أنه تم قبولك من عدمه.

ومن المقرر أن تظهر نتائج المتقدمين على مسابقة 30 ألف معلم بالإدارات التعليمية، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي لاستيفاء مسوغات التعاقد.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم سريعا لسد العجز في المعلمين بالمدارس، وحتى تبدأ الإدارات والمديريات التعليمية في إجراءات التعاقد معهم في وقت قصير، لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالي.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات، لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات.