نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في الإسكندرية بالرقم القومي

ظهرت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية ويمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي، حيث جرى إطلاق المسابقة للاستعانة بالمعلمين أصحاب الكفاءة لسد العجز في المدارس الجديدة والقائمة بالمعلمين الجدد، ضمن خطة الدولة «استراتيجية 2030»، وتوجيهات القيادة السياسية لسد العجز في المدارس.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية والرقم القومي، ضمن مسابقة الوزارة 30 ألف معلم، والتي يبلغ نصيب الإسكندرية منها 1214 معلم فصل ومعلم رياض أطفال، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية مؤخراً.

رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية والرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية بالرقم القومي من خلال الضغط على الرابط هـنـا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية

ويتم الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية عبر الدخول إلى الرابط السابق، واتباع الخطوات التالية:

- ادخل الرقم القومي بشكل صحيح

- ادخل رقم التقديم بشكل صحيح

- اضغط على استعلام

الأوراق المطلوبة

وعقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية بالرقم القومي، فإن الأوراق المطلوبة من الناجحين كما يلي:

- المؤهل الدراسي

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور

- شهادة الخدمة العامة للإناث

- صحيفة الحالة الجنائية

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة؛ حتى لا يُمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.