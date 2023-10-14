«الناشرين العرب» يقاطع معرض فرانكفورت للكتاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد مقاطعته لمعرض فارنفكورت الدولي للكتاب بألمانيا في دورته الـ 75، والمقرر تنظيمها في 18 أكتوبر الجاري، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، على خلفية بيان المعرض بتضامنه مع إسرائيل في الحرب الدائرة حاليا ضد الشعب الفلسطيني.

سبب مقاطعة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

وذكر الاتحاد في بيان صحفي: «يعلن اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية في اتحاد الناشرين العرب مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته (75) نظرًا للبيان الصادر عن المعرض بتأييده وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وموقفه المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة دون النظر للمجازر الوحشية وفرض الحصار على قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والغذاء والاعتداء السافر على الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، أيضًا إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي».

وأكد البيان أن كل ذلك يعبر عن ازدواجية المعايير عندما تعرض الناشرون الفلسطينيون من قبل على مدار السنوات السابقة من اعتداءات وتدمير دور النشر الفلسطينية، معلنًا إدانته الاعتداء على المدنيين، ورفض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، مشددًا على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

وأضاف أن موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ظل الاعتداءات والمجازر على شعبنا الفلسطيني ينسف العلاقات الاستثنائية بين الناشرين العرب ومعرض فرانكفورت والزج بالثقافة في المجال السياسي، لذا قرر اتحاد الناشرين العرب مقاطعة معرض فرانكفورت وسحب المشاركة تعبيرًا عن رفضه وإدانته لإدارة المعرض، وأيضًا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي سينتصر بإذن الله.عاشت فلسطين وعاصمتها القدس.