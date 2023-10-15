حظك اليوم برج الثور الأحد 15-10-2023 مهنيا وعاطفيا

وفق رؤية خبراء الفلك فإن مولود برج الثور يملك شخصية صلبة عنيدة تعكس رغبة هذا المولود في الوصول إلى الأهداف التي يحلم الوصول إليها وتحقيقها، كما يهتم بالنتيجة النهائية للأمور لا بالكسب المادي فقط، كما أنه لديهم حب المعرفة، ويفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن الجماعات أو التجمعات.

ويعرف عن برج الثور أنه صديق مخلص بشكل كبير، ويحب الاستقرار في علاقاته مع الآخرين، ويتميز أيضًا بأنه عنيد ولديه حب امتلاك للأشخاص والأشياء ما عدا العلاقات المرهقة فدائم ما يسهل عليه التخلص منها.

برج الثور‎

ويصف الفلك مواليد برح الثور من الرجال بأنه شخص عاطفي ورومانسي بشكل كبير، ويحرص دائما على تكوين أسرته الصغيرة، إذ إنه يفضل الاستقرار حتى ولو كان ذلك في سن مبكرة.

في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات وحظك اليوم برج الثور الأحد 15-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

‎حظك اليوم برج الثور مهنيا

الحظ يدعمك اليوم مولود برج الثور واعلم أن فحاول أن تستغل انه شخص مبدع فاستمرارك على هذا النمط يحفظ لك مكانتك الحالية، والتي تضمن لك الوجود في المقدمة دوما، كما يطالبك بألا تتردد في قراراتك، لكن فكر فيها مسبقاً.

‎حظك اليوم برج الثور عاطفيا

مع الأصدقاء اعلم أن إخفاء مشاعرك عن المقربين إليك ليس قوة، لأن المرء يحتاج لتفريغ مشاعره من وقت لآخر، فلا تبقى مشاعرك سجينة، وشاركها مع شريك حياتك بالتحديد وتحدث معه عما تخشى منه حتى تشعر بالأمان.

‎حظك اليوم برج الثور صحيا

وأخيرا صحيا أن تعيش فترة يحظى فيها الجانب الصحى البدنى بالإستقرار، لكنه يحتاج لمزيد من المرونة لتغيير الأنشطة من وقت لآخر، فاكسر الروتين لأن ذلك يحسن حالتك المزاجية، ويجعلك أكثر قدرة على التحكم بانفعالاتك.