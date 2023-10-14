حفل تأبين للفنان محمود الجندي في قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة

شهد اللواء محمد عيسى عمار، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حفل تأبين الفنان محمود الجندي بقصر ثقافة أبو المطامير، وذلك بحضور أبناء الفنان الراحل، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من أبناء مركز أبو المطامير.

حفل تأبين الفنان محمود الجندي

وخلال الحفل عُرض فيلم التسجيلي عن مسيرة الفنان الراحل محمود الجندي، حيث الفنان الراحل ولد في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتخرج من المعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية وقدم ألبوم غنائي باسم «فنان فقير» عام 1990، ولكنه صرح بأنه حاول دخول مجال الغناء ولكنه لم يحب استكمال التجربة، حيث شارك في أكثر من 100 عمل سينمائي.

الفنان محمود الجندي شارك في حرب أكتوبر

كما شارك الفنان محمود الجندي في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات، كما قام اللواء محمد عيسى عمار رئيس المركز بتكريم فرقة محمود الجندي المسرحية.